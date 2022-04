De 8 leukste tips voor Erfgoeddag in regio Kempen en Mechelen: Speelplaatsplezier, wonderen der techniek en vooroorlogse klaslokalen

Kempen-MechelenTijdens het weekend van 23 en 24 april is iedereen uitgenodigd om gratis op ontdekking te gaan in de eigen streek voor de 21ste editie van Erfgoeddag. Dit jaar staat het evenement geheel in het teken van onderwijs. Of je nu de beste van de klas of juist de hekkensluiter was, de Erfgoeddag daagt je uit om je broek te verslijten op oude schoolbanken en lekker de handen uit de mouwen te steken tijdens een leerrijke workshop! Wij verzamelden alvast de acht tofste adresjes in jouw streek om je volgend weekend op weg te helpen.