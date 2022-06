DAF Trucks gekroond tot ‘The Happiest Place to Bike’: één derde van werknemers fietst regelmatig naar fabriek in Oevel

oevelDe DAF Trucks-fabriek in Oevel (Westerlo) mag zich voortaan ‘The Happiest Place to Bike’ noemen. Die titel met bijhorend certificaat kreeg de directie woensdag, in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), toegedicht omdat het bedrijf zijn werknemers actief aanmoedigt om met de fiets naar het werk te komen. Van de 2.700 werknemers doen er zo’n 1.713 - van wie een 840-tal op regelmatige basis naar het werk fietst - mee aan het fietsleaseplan van fietsleasebedrijf Cyclis.

Het is de eerste keer dat Cyclis Bike Lease het label van ‘The Happiest Place to Bike’ uitreikt, om zo ook bij bedrijven het fietsplezier aan te moedigen. Meer dan 24.000 werknemers in België hebben al een leasefiets via Cyclis. Op acht jaar tijd is het Limburgse fietsleasebedrijf uitgegroeid tot marktleider. Uit een enquête die Cyclis onlangs bij ruim 1.500 bedrijven uitvoerde haalde DAF Trucks de beste score met een percentage van 85 procent - goed voor de prijs van ‘The Happiest Place to Bike’.

De vrachtwagenbouwer, die in 2018 in het fietsleaseplan stapte, kan dan ook mooie cijfers voorleggen. Van de 2.700 medewerkers hebben er zo’n 1.713 een fiets van Cyclis. “Gemiddeld rijden er 350 werknemers per dag met de fiets naar hier”, legt Claire Meuws, HR-directeur van DAF Trucks Vlaanderen, uit. “Met het mooie weer in mei waren er toch zo’n 840 mensen die meer dan tien dagen per maand met de fiets naar onze fabriek zijn gekomen. We zijn ervan overtuigd dat een gezonde medewerker ook een gelukkige medewerker is, hun vitaliteit staat voor ons dan ook voorop.”

Fietsvergoeding

De directie van DAF Trucks moedigt zijn werknemers daarom actief aan om met de fiets naar het werk te komen. “Enerzijds is er de goede samenwerking met Cyclis: zij zorgen ervoor dat onze medewerkers de dealer en de fiets die ze willen kunnen kiezen. Daarnaast doen wij als bedrijf heel wat investeringen. We hebben een fietsenstalling, waar ook elektrische fietsen opgeladen kunnen worden, die inmiddels te klein is geworden omdat er zoveel mensen met de fiets komen. Er is ook een fietsvergoeding van 24 cent per kilometer”, vervolgt Meuws.

“We gaan zeker nog investeren in nieuwe fietsenstallingen. We zijn er al in geslaagd om 20 procent van de werknemers op de fiets te krijgen, ons streefdoel op termijn wordt nu om zeker de helft van onze medewerkers te laten fietsen naar het werk.” De leaseformule voorziet ook diensten zoals een omniumverzekering, onderhoud en pechbijstand.

Duurzame verplaatsingen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kwam het certificaat van ‘The Happiest Place to Bike’ woensdag overhandigen aan de directie. Zij is erg te spreken over de initiatieven die het bedrijf neemt. “We juichen dit toe, want het is voor de Vlaamse overheid heel belangrijk dat veel meer mensen functionele verplaatsingen met de fiets doen. Bedrijven als DAF Trucks spelen met hun fietsambitie een voortrekkersrol”, aldus minister Peeters.

“Fietsen is gezond, goed voor het klimaat én goedkoop. Het past volledig in ons beleid, want we willen naar een modal shift van 40-60 gaan. Daarbij gebeurt 40 procent van de verplaatsingen op duurzame wijze. In de eerste plaats gaat het om duurzame alternatieven zoals het openbaar vervoer en fietsen. Als het dan toch met gemotoriseerd verkeer moet, dan willen we gaan voor groen verkeer met zero-emissievoertuigen.”

Vlaanderen wil het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen doen stijgen tot 20 procent, tegen ten laatste 2025. “Zeker wat betreft het woon-werkverkeer zien we hier nog heel wat kansen. Daarom investeren we ook volop in veilige en comfortabele fietspaden en fietssnelwegen.”

