Coach Jonas De Roeck en KVC Westerlo maken de borst nat voor het treffen tegen leider RC Genk: “Kijken waar onze grenzen liggen”

Midden oktober kreeg Westerlo nog een uitzonderlijke bolwassing in de Cegeka Arena (6-1). De uitschakeling in de Croky Cup in het eigen Kuipje verliep niet veel later al beduidend moeizamer voor de Limburgers (0-1). Wordt het dinsdag derde keer, goede keer? “Dat zou heel mooi zijn”, lacht coach Jonas De Roeck. “Maar we moeten realistisch zijn. We spelen tegen een van de beste ploegen in België op dit moment. De kwaliteiten van Genk zijn bekend. Zij combineren individuele klasse aan de juiste inzet en mentaliteit. Gebaseerd op hun prestaties zijn zij dinsdag dus nog altijd de torenhoge favoriet.”

Verwachtingspatroon

“Wij gaan daar iets proberen tegenover te zetten”, is De Roeck zoals altijd vastberaden. “Het is een mooie opportuniteit om ons nog eens te tonen en te kijken waar onze grenzen liggen. Die nederlaag tegen OHL verandert helemaal niets aan onze situatie. Akkoord, het was een gemiste kans om hen op zeven punten te zetten. Maar je mag niet vergeten dat OHL nog altijd een veel groter budget heeft dan Westerlo en dat zij al jarenlang een vaste waarde zijn in 1A. Het feit dat we de voorbije maanden al een paar mooie resultaten neergezet hebben, heeft het verwachtingspatroon misschien wat hoger gelegd, maar we mogen daardoor zeker niet beginnen denken dan we groter zijn dan de anderen. Integendeel, wij zijn nog altijd een promovendus die zich zo snel mogelijk wil verzekeren van het behoud. Het klinkt cliché, maar zo is het.”

Mooie avond

Opvallend: KVC Westerlo heeft tot nu nauwelijks of geen blessure- of schorsingsleed gekend. Met Mineiro en Reynolds zijn er nu wel twee gekwetsten, maar De Roeck heeft duidelijk genoeg mogelijkheden om dat op te vangen. “Daar hebben we ook de nodige transfers voor gedaan”, klinkt het. “Om de kern voldoende in de breedte te versterken. Het feit dat we weinig kaarten pakken, is positief. En dan waren er soms zelfs nog een paar onnodige bij. Het is een teken dat we het op een andere manier proberen op te lossen. We proberen altijd en overal verzorgd en resultaatgericht voetbal te brengen. En als het dan zoals op Cercle eens op een iets minder mooie manier moet gebeuren, dan is dat maar zo. Of ik het tegen Genk iets behoudender ga aanpakken? Je moet elke week opnieuw de balans maken. Waar liggen de sterktes en de zwaktes van de tegenstander en wat zijn onze eigen kwaliteiten? Dat gaan we dinsdag ook weer doen. De supporters hebben al een paar mooie momenten beleefd in het Kuipje dit seizoen. We gaan er ook nu weer een mooie avond proberen van te maken.”