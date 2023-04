Chiro Heultje krijgt inbrekers over de vloer

Voetbal Jupiler Pro League Enthousi­ast Westerlo blijft op 0-0 steken in Anderlecht. Edisson Jordanov: “We hebben met veel lef gevoetbald”

Westerlo keerde zondagmiddag met een scoreloos gelijkspel terug uit het Lotto Park, maar de partij had duidelijk meer in huis dan de uitslag laat vermoeden. De Kemphanen overleefden een korte, maar krachtige start van Anderlecht, wisten dan het evenwicht te herstellen en waren in een wervelende slotfase zelfs tot vier(!) keer toe dicht bij de winnende treffer.