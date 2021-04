Champagneflessen op tafel en bar vol sterke drank: Romy en Niels van ‘The Sky is the Limit’ schuldig aan lockdownfeestje

Herentals Zangeres Anneke kijkt uit naar opening van eigen zaak: “Nieuw podium wordt eyecatcher van Schlager­café Nodderwaak”

29 maart Aan de Morkhovenseweg in Noorderwijk bij Herentals is het vanaf 1 mei al schlagermuziek wat de klok slaat. De 33-jarige Anneke van de Reyd opent er dan - als het mag volgens de geldende coronamaatregelen - Schlagercafé Nodderwaak. Anneke is één van de Herentalse starters die het aandurft in volle coronacrisis een eigen zaak uit de grond te stampen.