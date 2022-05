Buurtbewoners kanten zich tegen plannen voor gemeenschapsgebouw van Evangelische Christenen: “Dit past niet in deze rustige woonwijk”

In het gemeenschapscentrum - dat aan het Crilsplein zou komen - is er naast een zaal voor erediensten onder meer ook ruimte voor kinderopvang, een foyer, keuken en enkele lokalen voor de zondagsklas voorzien. De buurtbewoners van Trienenkant, in Tongerlo maar vlakbij Oevel, zien dat totaal niet zitten.

Privacy

“De bewoners van Trienenkant vrezen zware overlast door onder andere lawaaihinder en nachtrumoer, verkeersdrukte en verkeersoverlast en wildparkeren”, zegt raadslid Frans De Cock (Open & Positief Westerlo. “Bovendien vrezen zij inkijk in hun tuinen en woningen, alsook ernstige verstoring van de rust, stilte en privacy in de nu nog groene woonwijk. Voor een aantal bewoners van Trienenkant zou dit gemeenschapscentrum vlakbij hun achtertuinen gelegen zijn.”

De plannen voorzien een gebouw van twee verdiepingen. “Het gaat om een bebouwde grondoppervlakte van 852 vierkante meter, met een kroonlijst van 6,5 tot 8,5 meter hoog. De buurtbewoners zijn niet tegen de Evangelische kerk, maar de locatiekeuze is fout. Dit grote gemeenschapscentrum past niet in deze rustige woonwijk. Bovendien zijn de bewoners verbolgen over het feit dat ze niet eerder werden ingelicht. Het gemeentebestuur en de aanvrager waren reeds vanaf het voorjaar van 2021 in onderling gesprek over het project.”

Infovergadering

Het aantal bezwaarschriften is dan ook niet gering. Er werden er zo’n 150 ingediend, met daarbij ook een petitie met 805 handtekeningen. “Bijna alle bewoners hebben de petitiebladen ondertekend die werden toegevoegd aan meerdere gemotiveerde bezwaarschriften. Deze zullen ook gebruikt worden bij alle latere beroepen en juridische stappen.” Het openbaar onderzoek liep af op 8 mei. Het is nu aan het gemeentebestuur om te beslissen over een vergunning. Die beslissing moet er voor 13 juli zijn.

We contacteerden de Evangelische Christenen Westerlo voor een reactie, maar zij wensten niet uitgebreid te reageren. “We gaan nu gewoon afwachten of we al dan niet een vergunning krijgen. Op de infovergadering hebben we alles wat we konden zeggen ook gezegd. Meer kunnen we niet doen.”