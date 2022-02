Bushokje van De Lijn duikt op in weide... achter gracht

heultje Verkeers­con­tro­le aan werfzone in Gevaert­laan resulteert in dertigtal boetes

De politie Zuiderkempen ontving afgelopen donderdag verschillende klachten over bestuurders die zich een weg zochten door de werfzone in de Gevaertlaan in Heultje (Westerlo). Daarom organiseerde de politie er de dag daarop een verkeerscontrole, die tot tientallen boetes leidde.

14 februari