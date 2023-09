Bushaltes langs De Merodedreef worden toegankelijker gemaakt: hinder blijft beperkt

Dieven stelen zonnepane­len van digitale verkeers­bor­den

Op twee plaatsen in Westerlo werden in de loop van het weekend zonnepanelen gestolen. Dat was zowel het geval in de Gravin de Merodestraat als in de Gevaertlaan. Het gaat telkens om een zonnepaneel met batterij die zorgt voor de werking van mobiele signalisatieborden die aangeven aan welke snelheid bestuurders rijden.