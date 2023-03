Bromfietsster (39) knalt op geparkeerde wagen

KSKS Herentals krijgt inbrekers over de vloer: “Voor 2.500 euro aan werkmateri­aal verdwenen uit container”

Het voorbije weekend werd voetbalclub KSKS Herentals slachtoffer van een inbraak in één van de werfcontainers op hun terreinen. Dieven maakten een gat in de omheining rond het terrein en gingen aan de haal met werkmaterialen ter waarde van zo’n 2.500 euro. Een flinke hap uit het budget van de club, die net deze maand een takeaway organiseert. “We weten alweer waarvoor we die takeaway op poten zullen zetten”, klinkt het.