Bromfietser (52) loopt lichte verwondingen op

Bromfiet­ser (16) gewond na aanrijding

Een ziekenwagen moest vrijdagochtend uitrukken naar de Retieseweg in Geel. Een 16-jarige jongen was er gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde rond 8 uur. Een bromfietser en een auto reden op dat moment op elkaar in. De bromfietser werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.