Bistro 't Zand sluit de deuren, uitbaters Johan en Els openen nieuw restaurant in hun privéwoning: “We gaan er voor een intieme en huiselijke beleving”

westerlo/laakdalOp 27 maart sluit bistro ‘t Zand in Westerlo de deuren. Zaakvoerders Johan Ariën en zijn vrouw Els Bastianen hebben hun pijlen immers gericht op een nieuwe uitdaging: een restaurant in hun eigen woonst in Laakdal. “Door ietsje kleiner te gaan, kunnen we veel meer tijd en liefde in onze bereidingen steken en zal de service nog beter zijn”, zegt Johan Ariën.

Johan Ariën en Els Bastianen hebben jarenlang Torenhof in Tongerlo (Westerlo) uitgebaat. In de zomer van 2020 gingen ze met bistro ‘t Zand aan Zandberg in Westerlo van start met een nieuw concept dat al snel succes kende. Slechts anderhalf jaar na de opening pronkten Johan en Els al met een vermelding in de Franse gastronomische gids Gault&Millau, met een score van 12 op 20.

Toch besloot het koppel na wikken en wegen te stoppen met hun zaak in Westerlo. “De reden daarvoor is eigenlijk dat we dit succesrecept willen doortrekken en verbeteren, maar op de huidige locatie zijn onze mogelijkheden beperkt”, vertelt Johan Ariën. “Dan heb ik het vooral over de ligging. De baan is iets te druk, terwijl we het eten in een rustiger kader willen presenteren.”

Volledig scherm Bistro 't Zand is gevestigd aan Zandberg (N19), een vrij drukke gewestweg. © Google Street View

Bijgebouw

Op 27 maart verzorgen Johan en Els daarom hun laatste service in ‘t Zand, dat intussen ook al nieuwe eigenaars heeft. Hun nieuwe restaurant openen ze zo’n maand later in hun eigen huis aan Steenbergen in Laakdal, waar ze al zo’n zestien jaar wonen. “Daarvoor wordt er nog een bijgebouw geplaatst dat we gaan integreren met het gelijkvloers, gebeuren er aanpassingswerken in het privé-gedeelte en installeren we een nieuwe keuken. We hebben een huis met drie verdiepingen en gaan zelf boven wonen. Onze zoon is pas verhuisd naar het buitenland, dus we hebben plek.”

In hun nieuwe zaak zal er ruimte zijn voor zo’n 30 personen, terwijl er in ‘t Zand plaats was voor 45 gasten. “We gaan het intiem en beperkt houden. Door ietsje kleiner te gaan, kunnen we veel meer tijd en liefde in onze bereidingen steken en zal de service nog beter zijn. Onze huidige personeelsleden nemen we ook allemaal mee naar de nieuwe zaak. We gaan voor een huiselijke, warme en gastvrije beleving. Op die locatie kunnen we er echt iets heel rustig en mooi van maken. We hebben namelijk ook een prachtige tuin die we in de zomer zullen openstellen als terras.”

Volledig scherm De tuin van Johan en Els zal ingericht worden als terras voor de klanten. © RV

IJssalon

In ‘t Zand hadden Johan en Els ook hun eigen ijsatelier Crème Classe. In Laakdal zal dat ijssalon niet ingericht worden, al blijft de productie er wel behouden. Dat gebeurt overigens al vijftien jaar daar. “We gaan dus zelf geen ijs meer scheppen, maar gaan het verdelen onder de groothandels”, aldus Johan. De stijl van de keuken blijft wel grotendeels behouden. “Al willen we iets gastronomischer koken, maar het moet wel toegankelijk zijn voor iedereen. We gaan zeker de klassiekers ook niet vergeten. Ik hou van de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar dan wel op een moderne manier.”

Als de werken meezitten, kan hun nieuwe zaak eind april of begin mei openen. “Ik ben ervan overtuigd dat de klanten ook hun weg naar Laakdal zullen vinden. We zullen er ook zeker voor zorgen dat het voor hen de moeite is om naar ons te komen”, lacht Johan. “De erkenning van Gault&Millau kunnen we ook meepakken. Het is zelfs onze bedoeling om een beetje te stijgen qua score, maar dat is aan de recensenten om dat te bepalen. Onze naam zal ook wijzigen. We denken dat we het wel weten, al ligt ze nog niet 100 procent vast.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.