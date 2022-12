Beweegroutes zetten Kempenaars op weg naar 10.000 stappen: “Elke stap is er eentje in de richting van een gezond leven”

westerloMeerdere Kempense gemeenten ontwikkelden dit jaar nieuwe beweegroutes in het kader van de beweegcampagne ‘10.000 stappen: elke stap telt’. Dankzij die nieuwe routes vinden heel wat Kempenaars nu een beweegroute in hun buurt.

We weten intussen allemaal hoe belangrijk bewegen is, maar toch doen we het nog steeds te weinig. Slechts 64 procent van de volwassenen haalt de aanbevolen beweegnorm van 2,5 uur matig tot hoog intensief bewegen per week. “Om dat cijfer op te krikken, werd vorig jaar de vier jaar durende beweegcampagne ’10.000 stappen: elke stapt telt’ gelanceerd”, zegt Hanne Ketelslagers van Logo Kempen en coördinator van het 10.000 stappen-project in de Kempen. “10.000 stappen per dag is misschien wel het streefdoel, maar élk stapje is er eentje in de richting van een gezonder leven.”

Met het project worden lokale besturen ondersteund om van hun stad of gemeente een gezonde, beweegvriendelijke omgeving te maken. Terwijl vorig jaar de nadruk lag op stappensignalisatie in het straatbeeld lag de focus dit jaar in een tweede fase op nieuwe beweegroutes in gemeenten en steden. Die routes moeten jong en oud motiveren om op pad te gaan en bestaan uit een wandeling met onderweg eenvoudige beweegoefeningen om kracht, uithoudingsvermogen en balans te onderhouden.

Voetgangerscirkel

Lokale besturen gingen creatief aan de slag met de term beweegroute. Zo is er bijvoorbeeld een beweegroute met oefeningen aan een beweegbank in Westerlo en Oud-Turnhout of een beweegroute voor gezinnen in Retie. Daarnaast is er ook de voetgangerscirkel in Olen, waar ook minder mobiele wandelaars hun beweegdoel kunnen bereiken, en korte en lange stappenroutes waarbij het aantal stappen duidelijk wordt getoond. In Geel is er dan weer een stadswandeling langs trage wegen uitgestippeld.

Zo staat de teller intussen op een tiental beweegroutes in de Kempen. Donderdag werden ze ingehuldigd aan de beweegroute TerHarte in Westerlo. De teller blijft ook lopen, want elk lokaal bestuur kan de routes op eigen tempo ontwikkelen. Een overzicht van alle beweegroutes in de Kempen en Vlaanderen is terug te vinden op www.10000stappen.be.

