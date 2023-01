Beweeg je fit: wandelen langs de Beeltjensdreef in Westerlo

Je vertrekt voor een korte wandeling van ongeveer anderhalve kilometer in het Kasteelpark in Westerlo. Gedurende de wandeling passeer je langs het Kasteel van Jeanne de Merode dat momenteel dienst doet als gemeentehuis van Westerlo en de groene Beeltjensdreef, waar je kan wegdromen tussen de dubbele rij beuken. De dreef werd aangelegd door Jean-Philippe Eugene de Merode in 1722 en is ondertussen grotendeels verdwenen. Toch is het stuk tussen Asberg en de dreef naar Tongerlo wel bewaard gebleven. Je kan er gezellig wandelen over een indrukwekkende lengte van bijna 1500 meter.