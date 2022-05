Bestuurster gewond na botsing tegen geparkeerde wagens

Geel Family Justice Center opent deuren in Geel: “Gezamen­lij­ke aanpak van intrafami­li­aal geweld over organisa­ties heen”

In Geel, op de locatie van Welzijnszorg Kempen aan de Antwerpseweg, is een Family Justice Center (FJC) voor de Kempense regio donderdag officieel geopend. In zo’n centrum werken hulpverlening, politie en justitie samen onder één dak om de problematiek van intrafamiliaal geweld gecoördineerd aan te pakken. De verschillende partners willen daarmee het verdoken fenomeen sneller en efficiënter behandelen, want onderzoek wijst uit dat slachtoffers van zulk geweld pas na 35 feiten hulp zoeken.

12 mei