Beleef het Gravinnekespad in een winters kleedje

westerloToerisme Westerlo organiseert in de kerstvakantie voor de eerste keer een wandeling langs het nieuwe Gravinnekespad in een winters kleedje. Onderweg valt er voor de kinderen heel wat te beleven.

Op dinsdag 27 december is een wandeling langs het Gravinnekespad in De Beeltjens extra plezant. Verschillende figuranten vertellen die dag over de avonturen van het Gravinneke in het bos.

“Het wordt spannend, verrassend en een tikkeltje ondeugend soms. Het programma is bedoeld voor kinderen van 3 tot 10 jaar, maar op een jaartje meer of minder kijken we niet”, vertelt Kristel Mariën van Toerisme Westerlo. “Het parcours is perfect voor korte beentjes, want het is minder dan 2 kilometer lang en er valt vanalles te beleven onderweg.”

De start is voorzien bij jeugdherberg Boswachtershuis om 14 uur, 14.15 uur of 14.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Tickets zijn te koop in de webshop op www.toerismewesterlo.be. Kinderen betalen 5 euro, inclusief verrassing, en volwassenen wandelen gratis mee.

