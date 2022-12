Basisschool Het Leerlabo zamelt 2.700 euro in voor Boven De Wolken met wintermarkt

Herentals Woensdag laatste kans op vaccin in zaal ‘t Hof

Op 14 december organiseert Eerstelijnszone Middenkempen nog een laatste openprikdag in zaal ‘t Hof in Herentals. Eerder werden er al prikdagengehouden in Grobbendonk en Lichtaart. Deze openprikdag is de laatste kans om nog een coronavaccin of -booster te krijgen.

13 december