Auto's botsen op kruispunt: één bestuurder gewond

Ontdek Kleine Nete, drinkbare Maas en het leven van otters tijdens Vlaamse Waterdagen en Netedagen

Tijdens de Vlaamse Waterdagen en Netedagen kan je je in Herentals, Grobbendonk of Vorselaar volledig laten onderdompelen in het thema water. Een filmvoorstelling, expo over otters en een fietstocht langs de Kleine Nete staan op het programma.