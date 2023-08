Auto rijdt fietser aan: vrouw (27) lichtgewond

VOETBAL JUPILER PROLEAGUE Nacer Chadli is blij met zijn terugkeer naar KVC Westerlo: “Het is nog zoeken naar de juiste balans”

KVC Westerlo, toch wel een van de revelaties van vorig seizoen, is momenteel nog wat zoekende. Oké, de competitiestart was niet van de minste voor de Kemphanen. Na het 2-2-gelijkspel in Eupen volgden nederlagen tegen Club Brugge (0-1), AA Gent (1-3) en Anderlecht (2-1). Volgende week moet er thuis gewonnen worden tegen KV Mechelen. Ook geen simpele opdracht.