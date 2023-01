Auteur Luc Vos wint prijs voor beste Nederlandstalige thrillerdebuut met ‘Zeven’: “Een waardemerk voor nieuwe lezers”

heultjeAuteur Luc Vos (54) uit Heultje (Westerlo) is met zijn nieuwe psychologische thriller ‘Zeven’ onlangs in de prijzen gevallen. Bij de ThrillZone Awards kaapte hij de prijs weg voor beste Nederlandstalige thrillerdebuut.

ThrillZone, een Nederlandse website die gespecialiseerd is in thrillers en waarop bijna dagelijks recensies van nieuwe boeken verschijnen, organiseert in december jaarlijks de ThrillZone Awards. Die belonen de beste thrillers van het afgelopen jaar in vier categorieën. Dit jaar vond de zevende editie plaats.

Beker

Begin december werd Zeven genomineerd voor de longlist, samen met twee andere debuten. Nadien reduceerde de ThrillZone-jury de shortlist tot twee boeken, waarbij Zeven ook behoorde. De derde ronde betrof een verkiezing door de lezers van ThrillZone, die in de vier categorieën in totaal ruim 8.000 stemmen uitbrachten om op 24 december tot winnaars in elke categorie te komen. In de categorie ‘Beste Nederlandstalige Thrillerdebuut’ was Zeven van Luc Vos de uitverkorene.

In een eerder interview gaf Luc Vos al aan dat hij in Nederland iets bekender is, aangezien daar meer schrijfwedstrijden worden georganiseerd. Die bekendheid is er nu dus weer een beetje toegenomen. “De prijs is een belangrijke beloning en erkenning voor het boek. In de komende weken zal er ook nog een echte beker worden uitgereikt als visuele erkenning van de prijs. Het is een waardemerk en geeft voor nieuwe lezers aan dat het boek de moeite loont om te lezen, dus deze prijs is voor mij heel waardevol”, glundert Luc.

