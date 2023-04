Asfalteringswerken tot begin mei in Stippelberg

Scholenge­meen­schap Kogeka biedt vijf nieuwe richtingen aan vanaf volgend schooljaar

Scholengemeenschap Kogeka, met scholen in Geel en Kasterlee, kreeg vlak voor de paasvakantie de goedkeuring om vanaf volgend schooljaar vijf nieuwe studierichtingen in te richten in de derde graad van het secundair onderwijs.