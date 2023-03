Actiecomités in Heultje en Hulshout en campings ‘t Heultje en Hof van Eeden gaan samen in beroep tegen vergunning voor vier windturbines

De lokale actiecomités uit Heultje (Westerlo) en Hulshout en campings Hof van Eeden en ‘t Heultje hebben de krachten gebundeld om samen in beroep te gaan tegen de vergunning voor vier windturbines in industriezone Hulshout-Heultje . Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dienden ze een verzoekschrift in tot vernietiging van de beslissing van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

Nadat midden januari bekend raakte dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in beroep toch een vergunning verleent aan Luminus voor de bouw van de vier windturbines, gaf het actiecomité in Heultje al snel te kennen in beroep te zullen gaan. Dat doet het nu, in tegenstelling tot het beroep in eerste aanleg tegen de beslissing van de deputatie om drie van de vier windturbines te vergunnen, samen met het actiecomité uit Hulshout.

Advocatenkantoor

“We hebben besloten om samen een verzoekschrift in te dienen omdat we uiteindelijk hetzelfde doel hebben, namelijk de beslissing van de minister laten vernietigen”, zegt Frans De Cock, die als woordvoerder van de beroepsindieners optreedt. “Op die manier kunnen we ook de kosten delen. Ook de uitbaters van campings ‘t Heultje en Hof van Eeden in Heultje doen zoals vorige keer mee met ons beroep.”

De beroepsindieners laten zich in deze procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ditmaal bijstaan door een advocatenkantoor. “Dat doen we omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich buigt over de schending van regels en de procedure dus nogal een juridisch verhaal is”, vervolgt De Cock.

Veiligheidsrisico’s

“Wij argumenteren dat de verleende vergunning moet vernietigd worden omwille van de schending van diverse rechtsregels en wetgeving. Zo vinden we dat de minister haar beslissing onvoldoende gemotiveerd heeft. Alle tegenargumenten moeten weerlegd worden en in dat verhaal zitten volgens ons toch wel wat hiaten.”

De bezwaren die eerder werden aangehaald blijven uiteraard ook overeind. “In dit beroep herhalen we nogmaals dat de locatiekeuze voor dit windmolenpark van Luminus volledig fout is, gelet op de aantasting van het landschap, van de economische belangen van de campings, van de recreatiebeleving en de natuurelementen, en van het woongenot voor de vele omwonenden. De gevaren en de veiligheidsrisico’s worden ook onaanvaardbaar groot door de plaatsing van windturbines vlak naast een Sevesobedrijf.”

Ook het gemeentebestuur van Westerlo gaat - afzonderlijk van de actiecomités - in beroep tegen de beslissing van de minister.

