Abdij van Tongerlo weer volledig omringd door water: “Opnieuw een natuurlijke omgeving waar het aangenaam vertoeven is”

De muren en vesten rondom het volledige complex hebben er de voorbije negen eeuwen voor gezorgd dat de abdij steeds een veilige haven was voor de norbertijnen. In de loop der tijd werd echter een deel van de gracht gedempt. In het kader van het Landinrichtingsplan Abdij Tongerlo vatte VLM in mei 2021 werken aan om de situatie van weleer in ere te herstellen.

Na een jaar werken zijn de oevers verstevigd en is het gedempte stuk weer open gegraven. Twee stuwen aan de Oevelse Dreefloop zorgen ervoor dat de waterloop de vesten kan voeden. Verstelbare schotbalken laten de abdijgemeenschap toe in te spelen op een schommelende watertoevoer.

Volledig scherm Dankzij twee stuwen kan de Oevelse Dreefloop de vesten voeden. © Wouter Demuynck

Vissterfte

De gracht rondom de abdij vormt zo bij grote neerslag een buffer tegen overstroming verderop. Dat de abdij nu weer volledig door water omringd is, heeft volgens abt Jeroen De Cuyper nog een pak voordelen. “Dit is een goede zaak voor de natuur, want zowel vissen, vogels als planten hebben hier baat bij. Tijdens droge zomers was het water in de vesten uitgeput, met als gevolg een enorm grote vissterfte”, aldus De Cuyper.

“Er waren soms wel 300 grote karpers die stierven omdat er geen water was en ook de watervogels verdwenen. Het was niet meer zo mooi om te zien. Je kon er bij wijze van spreken bijna koeien in laten grazen. Nu is het terug een natuurlijke omgeving waar het aangenaam vertoeven is voor de bezoeker en de wandelaar, die aan het water ook nog eens verkoeling vinden.” Het hogere waterpeil is ook van belang voor de stabiliteit van de abdijmuren, die het gewoon zijn om met de voeten in het water te staan, aangezien het verdroging van de ondergrond tegengaat.

Volledig scherm Abt Jeroen De Cuyper en prior Kris De Brabander bij een paaltje dat de richting van het nieuwe Witherenpad aanduidt. © Wouter Demuynck

Witherenpad

De herstelde vesten zijn niet de enige nieuwe troef rondom de abdij. Ten noorden van de abdij, doorheen het zogenaamde ‘Beschloten Bosch’, werd een nieuwe wandelroute aangelegd door een oude dreef weer open te stellen. Zo kunnen wandelaars langs het vernieuwde Witherenpad, dat 2 kilometer lang is en toegankelijk met de rolstoel, niet enkel rondom het abdijdomein kuieren maar ook nog een stuk doorheen het bos.

Het bezinningsplekje aan de nabijgelegen kreeg ook een grondige opknapbeurt. Een nieuwe houten damwand schermt de zone af en de grondbedekking, banken en het hek werden vervangen.

Volledig scherm Abt Jeroen De Cuyper geeft een woordje uitleg over de werken, met rechts burgemeester Guy Van Hirtum. © Wouter Demuynck

Bezinning en gebed

“Dat is een heel stemmig plekje langs de oostkant van onze vesten, bij een grot die in de negentiende eeuw is gebouwd naar een kopie van Lourdes”, vervolgt De Cuyper. “Het wordt zeer goed onderhouden door de zorgzame handen van de vele mensen van de parochie van Tongerlo. We rekenen erop dat die plek dankzij de hele opknapbeurt weer haar volle betekenis krijgt als plaats voor mensen die er even willen vertoeven voor bezinning en gebed.”

De werken hebben 523.476 euro gekost. Het ging daarbij om een cofinanciering van Vlaanderen en de abdij van Tongerlo met subsidies van de gemeente Westerlo, Onroerend Erfgoed en de provincie Antwerpen.

Volledig scherm Het bezinningsplekje aan de Lourdesgrot werd ook opgeknapt. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Er vloeit weer volop water rondom de hele abdij. De eenden vonden al snel hun weg naar het water. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Er vloeit weer volop water rondom de hele abdij. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Ten noorden van de abdij is er een nieuw wandelpad gecreëerd. © Wouter Demuynck