81-jarige man moet naar gevangenis voor verspreiden van kinderporno

Geel Cultuurcen­trum de Werft en regisseur Luc Stevens lanceren amoureuze streaming ‘Le fauteuil de l’amour’: deel je ervaring over de liefde of maak een liefdes­bood­schap over

2 februari Op Valentijnsdag slaat het Geelse cultuurcentrum de Werft de handen in elkaar met productiehuis Luc Stevens Producties voor een streaming die volledig in het teken staat van de liefde. Onder de titel ‘Le fauteuil de l’amour’ deelt gastheer Ivan Pecnik vanuit zijn fauteuil allerlei pakkende, inspirerende of leuke ervaringen over de liefde. Muzikanten zorgen ook voor een romantische sfeer met liefdesliedjes in allerlei genres.