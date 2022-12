600.000 keer bedankt! Deze Meerhoutse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van het bushokje dat plots opdook in een weide tot binnenkijken bij Kasteel de Merode

WesterloRuim 600.000 keer, zo vaak werd er afgelopen jaar op een artikel van Het Laatste Nieuws uit Meerhout geklikt. Wij brachten verhalen met een lach en traan, jullie lazen ze massaal. Van het bushokje dat plots in een weide in Heultje stond tot Simon de Merode die ons zijn Kasteel de Merode toonde.

Jullie klikten het vaakst op een rechtbankstuk over een 66-jarige serieverkrachter, die zijn slachtoffers eerst drogeerde en daarna filmde terwijl hij zich aan hen vergreep in zijn caravan. De verkrachtingen waarvoor de 66–jarige Jozef B. terechtstaat, waren hallucinant. Zijn motief? Hij kampt al heel zijn leven met erectiestoornissen. “Op deze manier konden de vrouwen zich niks herinneren als ik geen erectie kreeg.” Filmpjes van de verkrachtingen deden B. de das om. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel.

Het wandelende bushokje

Volledig scherm Dit bushokje stond plots achter de gracht in een weide in Heultje. © Wouter Demuynck

De inwoners van Heultje moeten in februari vreemd opgekeken hebben toen ze plots een bushokje zagen staan in een weide aan de Achterheide. Het gaat dan wel om een authentiek bushokje van De Lijn, maar een werkende halte is het uiteraard niet. Het schuilhuisje stond oorspronkelijk - als échte bushalte - langs de vlakbij gelegen August Cannaertsstraat, maar moest daar plaats ruimen wegens weg- en rioleringswerken. Het bushokje staat er tijdelijk alvorens volledig afgevoerd te worden, want de August Cannaertsstraat krijgt na de werken nieuwe bushaltes.

Kempense kleppers

In onze reeks ‘Kempense kleppers’ over bedrijven uit de regio die het echt gemaakt hebben waren er ook enkele zaken uit Westerlo. Het artikel over Cevo Market in Tongerlo behoorde tot de meest gelezen stukken van afgelopen jaar. In de Zuiderkempen zal je niet snel iemand tegen het lijf lopen die Cevo Market niet kent. De kleine doe-het-zelfzaak in plastic die Frans Celen (69) 46 jaar geleden oprichtte is inmiddels uitgegroeid tot het walhalla voor (ver)bouwers en klussers. Ook in tijden van concurrentie van webshops en ketens zoals Hubo, Brico en Gamma weet Cevo zich mooi staande te houden. “Onze troeven zijn ons uitgebreid assortiment, onze sterke prijzen en onze expertise. Mensen gaan naar Cevo omdat ze weten dat ze er daar iets van kennen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hostiebakkerij in de abdij van Tongerlo © Mine Dalemans

Nog meer lezers klikten het artikel open over de Abdij van Tongerlo, waar de norbertijnen jaarlijks drie miljoen hosties bakken. Veel hostiebakkerijen blijven er anno 2022 niet meer over in Vlaanderen, maar in de abdij van Tongerlo staan de hostie-ijzers nog geregeld gloeiend heet. De paters gunden onze reporter een blik achter de schermen.

Man vuurt op auto met kind in

We brachten ook het hallucinante verhaal van K.B. uit Westerlo, die op een andere auto vuurde terwijl hij op de E313 aan het rijden was. De 26-jarige man schoot met een airsoftwapen het raam van de wagen aan diggelen. “Ons zoontje zat bij ons in de wagen. Als hij aan de andere kant had gezet, was dit slecht afgelopen”, klonk het in de rechtbank.

Afscheid van gemeenteraadslid Myriam Valgaeren

Volledig scherm Myriam Valgaeren werd 58. © RV

Er was ook het trieste verhaal van Westels gemeenteraadslid Myriam Valgaeren (58), die eind januari onverwachts overleed in haar woonst in Zoerle-Parwijs. Ze was sinds oktober 2017 gemeenteraadslid voor Open & Positief Westerlo. Als dierenarts zette ze zich vooral in voor het dierenwelzijn in Westerlo

Binnenkijken in Kasteel de Merode

Afsluiten doen we met een luchtiger artikel. Nieuwsgierige blikken kregen eind november een unieke inkijk in Kasteel de Merode. Al bijna zeven eeuwen staat in Westerlo, net buiten het centrum, het kasteel de Merode te pronken. De familie de Merode bouwde het kasteel verder uit, bezit en bewoont het monument – op een korte periode na – al zo’n zes eeuwen onafgebroken. Sinds vier jaar woont met prins Simon de Merode (41), samen met zijn vrouw en drie kinderen, een vrij jonge telg in het kasteel. Hij gaf ons een rondleiding in zijn eeuwenoud kasteel en schetst een beeld van zijn leven als ‘kasteelheer’.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kasteel de Merode © Mine Dalemans

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.