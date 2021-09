6 jaar cel voor valse bommelding waarbij 22.000 leerlingen geëvacueerd moesten worden

De valse bommelding dateert van 8 mei 2019. De 37-jarige Kevin C. – die intussen in Diepenbeek woont – hing die ochtend aan het politiekantoor in Westerlo een brief waarin hij ermee dreigde om een brand- en gasbom met stalen nagels te laten ontploffen in een school in Westerlo, Aarschot en Diest. Welke school? Dat moest de politie zelf maar uitzoeken. In totaal 22.000 leerlingen van 54 verschillende scholen werden geëvacueerd nadat de brief was gevonden. “Ik wilde wat aandacht. Ik had niet verwacht dat het zo’n grote impact zou hebben en dat de bommelding serieus zou worden genomen”, vertelde Kevin C. tijdens zijn proces.

Gijzeling

De man wordt nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Voor de valse bommelding, maar ook voor brandstichting bij nacht. Kort nadat hij de brief aan het politiekantoor had bevestigd, stak hij in de buurt een willekeurige auto in brand. Daarnaast is hij ook schuldig bevonden aan de diefstal van een andere wagen. De drie tenlasteleggingen kosten hem 6 jaar cel. Het openbaar ministerie had 8 jaar cel gevraagd, maar C. gaat vrijuit voor poging tot gijzeling van een kind. In zijn wagen werd een brief gevonden waarmee hij losgeld van ouders eiste, en ook zoekopdrachten op internet wezen er volgens het openbaar ministerie op dat hij een kind wilde ontvoeren. Aan zijn vriendin had hij bovendien verteld dat hij ‘bezig was met iets in elkaar te steken om alle schulden te kunnen afbetalen’.