56ste Westelse Scholencross werd weer een sportief feest

De 56ste editie van de Westelse Scholencross aan sporthal De Beeltjens kon dus weer een succes genoemd worden. “Dat succes is te danken aan verschillende partijen, maar in de eerste plaats is de cross voor zijn bestaan volledig afhankelijk van de goodwill van de helpende handen van de school. Die was er ook dit jaar in overvloed”, zegt organisator Michel De Vadder van middelbare school SILA Westerlo.