Zware schade na kop-staart aanrijding met drie voertuigen in centrum Geluwe

“Ik wilde met een kei zijn schedel inslaan”: zwartrij­ders pakken stations­chef hard aan

Een Waals koppel kijkt aan tegen één jaar cel nadat ze in april de onderstationschef van het station in Kortrijk zwaar toegetakeld hadden. Dat gebeurde nadat het slachtoffer door een treinreiziger werd aangesproken met de melding dat het koppel veel overlast veroorzaakte, en besloot om hen daar zelf op aan te spreken. “Die dag heeft er zwaar ingehakt”, getuigde de man in de rechtbank. “En toch blijf ik het een fantastische job vinden.”