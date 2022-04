Zware klap aan tankstation Total, maar geen gewonden

Ieper Rode Kruis verkoopt na 2 jaar corona opnieuw stickers op de kruispun­ten: “Opbrengst kan dienen voor een nieuw lokaal”

Ook in Ieper zijn lokale vrijwilligers gestart met het verkopen van Rode Kruis-stickers. De opbrengst van de actie gaat naar materiaal en opleidingen voor de lokale afdelingen. In Ieper is het Rode Kruis ondertussen nog op zoek naar een nieuw onderkomen.

