Zondag zomerfeest bij het Rode Kruis met barbecue en optreden Frank Valentino

Koen (63) startte 35 jaar geleden bij Alpro en is nu hoofd van de splinter­nieu­we Technical Academy binnen het bedrijf: “De cirkel is hiermee inderdaad rond”

Bij het voedingsbedrijf Alpro in Wevelgem zijn ze gestart met een eigen ‘Technical Academy’ in huis. Op die manier wil het bedrijf de schaarste op de arbeidsmarkt aanpakken en eigen mensen extra opleiden. Hoofd van de Academie is Koen Buyse (63), hij startte 35 jaar geleden bij Alpro en gaat nu dus de jonge garde opleiden. “Toen ik begon, produceerde het bedrijf op één jaar tijd wat we nu in één week produceren.”