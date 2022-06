Zondag Tof in den Hof met als thema Magie

WERVIKHet woon- en zorgcentrum Mater Amabilis en lokaal dienstencentrum De Kim in de Sint-Jorisstraat in Wervik organiseren zondag 26 juni voor de derde keer het tweejaarlijks Tof in den Hof. “Iedereen is welkom want we willen steeds meer een open huis zijn”, aldus algemeen directeur Jurgen Duyck. “Na de pandemie leven we terug op en zetten de deuren wijd open.”