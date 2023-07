Zondag opening belevingsplein de Steenakker, met duizend oliebollen, wagenspel en nog veel meer

Gratis CC Zomerfesti­val in Brouwers­park komend weekend met Gabriël Rios

Het CC Zomerfestival slaat komend weekend een heel weekend zijn tenten op in het Brouwerspark. Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er muziek, theater, film, dj’s en een zomerbar. Headliner op muzikaal vlak is Gabriël Rios, het festival is volledig gratis.