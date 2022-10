Zestiende editie van muziekquiz Rock Wervik

Wervik/Menen Na twee flessen wodka krijgt partner mes op de keel: “Door de alcohol, maar we zijn nog altijd samen”

Nadat hij in drie uren tijd twee flessen wodka soldaat had gemaakt, bedreigde een 30-jarige man uit Wervik zijn partner met twee keukenmessen. Dat bleek woensdag voor de correctionele rechtbank in Kortrijk. Hij zette haar ook een mes op de keel en probeerde haar te wurgen. Het koppel is niettemin nog altijd samen…

26 oktober