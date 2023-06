Zaterdag lezing en gidsbeurt door Ever Meulen

Ever Meulen stelt tot begin november tentoon in het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik. Decennialang was hij de huiscartoonist van het weekblad Humo. Zaterdag om 14.30 uur brengt hij in het Erfgoedcentrum Briekenmolen naast het museum een lezing ‘Mijn laatste sigaret’