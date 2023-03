Zaterdag eerste ruilbeurs champagnecapsules in buurthuis De Kier: “Met unieke capsule met het stadsschild van Wervik”

Sonny Ghesquière, Dominique Logghe en Gerdy Degryse organiseren in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan in Wervik komende zaterdag samen een ruilbeurs van champagnecapsules. “De deelnemers moeten vooraf niet inschrijven”, klinkt het. “We voorzien allemaal aparte tafels met twee à drie tafels.”

De drie vrienden zijn verzamelaars van champagnecapsules. “Het wordt een rage”, zegt Gerdy. “Er zijn in Wervik veel mensen die dat verzamelen. Ik heb er meer dan 5.000. We gaan soms naar ruilbeurzen in Waregem, Ingelmunster en Lo-Reninge. Vroeger was er ook een ruilbeurs in Menen.”

“En we drinken allemaal graag champagne”, zegt Sonny. “Ik ben vijf à zes jaar geleden begonnen met het verzamelen van capsules. Ondertussen heb ik er ongeveer 4.000.” “Gerdy en ik zijn begonnen en Sonny sloot aan”, vertelt Dominique die er 4.200 heeft. “Het is bij mij begonnen met de capsules te verzamelen in een kader en ik was vertrokken”, zegt Gerdy. “Er is op beurzen soms wat geluk nodig, om nieuwe op de kop te kunnen tikken.”

“De laatste keer dat we een ruilbeurs bezochten, had ik 40 nieuwe capsules”, zegt Dominique. “En ik 15 à 20”, vult gewezen schepen Sonny aan. “Capsules verzamelen is toegankelijk voor iedereen.”

Europese app

“Heel veel is terug te vinden op Allcaps, een Europese app”, vertelt Sonny. “Een paar keer in de loop van het jaar gaan we met ons drieën naar de champagnestreek in Frankrijk en maken er dan een weekend van. We gaan telkens op bezoek bij verschillende champagneboeren in de ruime regio rond Reims. Zo leren we de champagneboeren kennen. We gaan dan niet naar de grote champagnehuizen. En op champagnebeurzen in Frankrijk wordt er dikwijls meer Nederlands dan Frans gesproken.”

Veel is ook terug te vinden bij De Chamcao Club “Dat is een Vlaamse club en vereniging voor verzamelaars van champagnecapsules”, vertelt Gerdy. “Er zijn 800 leden. Iedere capsule is aan de achterkant gequoteerd. In Frankrijk zijn er maar liefst 110.000 verschillende capsules. In ons land toch al rond de 20.000.”

“Sommige van die ruilbeurzen in ons land zijn ook tijdens de week”, zegt Sonny die directeur is van de Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik. “Bijvoorbeeld op een dinsdag- of donderdagnamiddag. Het is ook een hobby van veel gepensioneerden. Het blijft niet alleen bij ruilen want capsules worden ook te koop aangeboden. Zoals een reeks van vijf voor 150 euro. Ik gaf 28 euro uit voor twee capsules.”

Volledig scherm buurthuis De Kier in de Gosserieslaan © DBEW

Het is de allereerste ruilbeurs en dus moeilijk in te schatten hoe groot de opkomst zal zijn. “Er is dan ook in dat weekend een champagnefestival in Bredene”, zegt Dominique. “Is het goed, dan organiseren we het misschien twee keer per jaar. Sommige ruilbeurzen zijn zelfs maandelijks. Bijvoorbeeld in Staden.”

Zelfs in blik

“Om de verzamelaars naar hier te lokken pakken we uit met een voor die dag unieke capsule met het stadsschild van Wervik”, zegt Sonny. De keuze voor De Kier is ook bewust. “De stadszaal Oosthove vinden we te groot en de annexe dan te klein”, klinkt het. “Het voordeel met De Kier is dat er daar in de buurt van De Pionier veel parking is. Om promotie te maken lieten we flyers drukken. We bezoeken ook ruilbeurzen in Roesbrugge, De Pinte en Ingelmunster.”

Tijdens de beurs zal er iets kunnen worden gedronken. “Iedereen zet daar zijn eigen champagne, het is raar als er eens een pintje wordt gedronken”, aldus Sonny. “Er wordt zelfs champagne in blikjes verkocht.”

De eerste ruilbeurs vindt plaats op zaterdag 4 maart van 9 tot 15 uur, meer info via 0479/61.05.54 of info@chicolat.be. Toegang en deelname gratis.

Volledig scherm de organisatoren met vlnr Sonny Ghesquière, Gerdy Degryse en Dominique Logghe © DBEW

