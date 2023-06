Zaterdag afscheid van Tom Vandeplassche

In de aula van de stedelijke begraafplaats in de Dadizelestraat in Menen vindt komende zaterdag om 11.30 uur het afscheid van Tom Vandeplassche (41) uit Menen plaats. Op weg naar huis is hij zaterdagnacht In de Remi Ghesquierestraat in Geluwe gestorven. Hij kwam van een feestje.