Wout Libbrecht at 85 (!) bitterballen op eerste ‘Bitterballencontest’, en het talent zit in de familie

Op termijn wil de stad Wervik op een tiental plaatsen in Wervik, Geluwe, Kruiseke en Ter Hand extra laadpalen voor elektrische en hybride auto’s installeren Begin maart deed het hiervoor een voorstel van verschillende strategische locaties. De concessiehouder Total Energies beslist of deze locaties weerhouden worden of niet. De aanvraag indienen is geen garantie dat deze laadpunten er ook komen.