Woonerf in de Vredestraat is afgewerkt, inrijden kan alleen ter hoogte van de apotheek in de Geluwestraat

Gewezen onderwijze­res en voorzit­ster van KAV Maria Roose is overleden

In het Zorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke is Maria Roose (87) gestorven. Ze is van 1960 tot 1975 onderwijzeres en nadien schoolhoofd geweest van eerst de wijkschool op Molenaarelst op De Marul in Zonnebeke en nadien vrije basisschool De Wijzer in Zonnebeke waar ze les gaf in het derde leerjaar..