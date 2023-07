Woon- en Zorgbedrijf Wervik huldigt op zomerfeest trouw personeel met minimum 25 jaar trouwe dienst

Opgepast voor twee mannen in een witte Peugeot, ze vragen ouderen hun bankkaart en code

Twee mannen in een witte Peugeot met Franse nummerplaat hebben zondagvoormiddag in de Ten Brielenlaan in Wervik een oudere man met een list bestolen. Ze vertelden de man dat ze een boete hadden gekregen en onmiddellijk moesten betalen. Ter goede trouw gaf de man zijn bankkaart en code.