Woensdagavond eindelijk doop van twee reuzenkinderen

WERVIK Bijna dertig jaar later reünie van gewezen werknemers nv Kling: “Op mijn veertiende was ik de allerjong­ste”

In oktober 1992 werd de nv Kling in Wervik failliet verklaard. Gewezen werknemer Johnny Mahieu wil bijna dertig jaar later een reünie van zoveel mogelijk ex-werknemers organiseren. “In de goede jaren waren er daar zo’n 120 medewerkers, op de werkvloer was er een goede sfeer”, zegt Johnny. Bij Kling produceerde men printpanelen, koelplaten en deed men aan- en verkoop en herstellingen van rekenmachines.

23 mei