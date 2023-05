Woensdag wandelen op de Koolzakroute

Toerisme Leiestreek pakt uit met packraften op de Mandel en interactie­ve waterevene­men­ten

Toerisme Leiestreek legt dit jaar in zijn aanbod de nadruk op waterbeleving. De lancering van heel wat activiteiten op en langs het water zorgt ook in deze regio voor heel wat waterpret, van packraften op de Mandel in Dentergem en Oostrozebeke tot dobberen in tonnen op het water in Meulebeke, Menen en Avelgem.