WK-pronostiek In Den Grooten Moriaen

CHAMPIONS LEAGUE VOLLEYBAL Menen kansloos onderuit tegen ijzerster­ke Italianen

Coach Lorenzetti gunde Red Dragon Wout D’Heer een basisplaats tegen zijn landgenoten. Menen zou één keer op voorsprong komen in het eerste spel: toen Capet de openingsscore via een ace op de bordjes mokerde. Daarna zou er veel minder reden tot vieren zijn want Trentino toonde zich in alle onderdelen beter. Vooral Nelli deed de grensploeg pijn van aan de opslaglijn en met zijn dodelijke blocks. Menen veerde in set twee nog recht van een slechte start (0-4). Capet deed Menen bij 11-11 zelfs dromen van meer. Heel even maar want van zodra de Italianen doorduwden, konden de bezoekers alleen maar toekijken. Depestele voerde met het oog op de kapitale match in Achel zaterdag al een paar wissels door. Ook in het derde bedrijf behield de coach zijn vertrouwen in Vanneste, Dedeyne en Dermaux. Menen moest al harken voor elk punt met de basisploeg, met de wijzigingen werd het alleen maar lastiger. De time-out bij 9-1 zou niets meer aan het scenario veranderen. De Europese nummer twee van vorig seizoen maakte het simpel af. (MPM)

11 november