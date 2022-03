Winkelruimte bij Noyez Snacks is verdubbeld: “Onze eigen productie is een meerwaarde naar onze concullega’s toe”

WERVIKNoyez Snacks op de Menensesteenweg in Wervik verwelkomt op zaterdag 12 maart zijn klanten op een opendeur in de vernieuwde winkel. “De oppervlakte is verdubbeld naar duizend vierkante meter”, glundert zaakvoerder Wim Noyez, die ook zwaar investeerde in groene energie.

Het familiebedrijf aan de rand van wijk Laag-Vlaanderen werd opgericht in 1982 door vader Justin Noyez. Geleidelijk aan groeide Noyez Snacks. “Gelukkig hebben we bij de buren op de Bootweg twee loodsen kunnen kopen”, vertelt Wim Noyez (50), die de zaak leidt met zijn echtgenote Patricia Keirsebilck. “We braken een loods af en investeerden in een nieuwbouw met twee verdiepingen. De productieruime is in oppervlakte verdubbeld van 1.200 naar 2.500 vierkante meter. Nog twee tot drie weken werk en dan zijn we helemaal klaar. Zaterdag houden we al een opendeur in onze vernieuwde winkel. De frituristen komen natuurlijk op de eerste plaats en aanvullend kan iedereen profiteren van ons ruim aanbod. Het ontbrak ons aan een mooie winkel en nu kunnen we al onze producten presenteren. Maar ook particulieren kunnen bij ons terecht. Voor bijvoorbeeld een barbecue of een feestje.”

Opvallend in de vernieuwde winkel is ook een demokeuken. “Professionele klanten kunnen hiervoor terecht op afspraak om onze producten te proeven.”

Volledig scherm De vernieuwde winkel bevindt zich op de Menensesteenweg © Maxime Petit

Twaalf vrachtwagens

Noyez Snacks produceert zelf alle soorten brochettes, hamburgers, eenpansgerechten, salades, stoofvlees, vol-au-vent en croque monsieurs. “Onze eigen productie is een meerwaarde naar onze concullega’s toe”, vindt Noyez. Om alles te leveren bij frituren, restaurants, broodjeszaken en pizzerias in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en een deel van Frankrijk heeft het bedrijf een wagenpark van twaalf vrachtwagens en vier bestelwagens. “We leveren tot 130 kilometer ver in Frankrijk, verder doen we beroep op een transportbedrijf”, legt Wim uit. “Voor de verkoop toeren vier vertegenwoordigers rond in West- en Oost-Vlaanderen, twee in Henegouwen en een in Frankrijk. We hebben het geluk dat we aan de grens liggen, zodat we makkelijk medewerkers bij onze zuiderburen vinden.”

Volledig scherm De vernieuwde winkel is heel ruim. © Maxime Petit

Groene energie

Vorig jaar liet de zaakvoerder ook 1.200 zonnepanelen installeren. “Ook verwarmen we de winkel met CO2. Gelukkig maar, want in vergelijking met een jaar geleden is de prijs voor gas in december verviervoudigd en de prijs voor elektriciteit verdrievoudigd”, weet Wim. “Verder vangen we het water op om de productieruimte te reinigen.”

De opendeur vindt plaats op zaterdag 12 maart van 9 tot 16 uur. De winkel is van maandag tot en met vrijdag open van 9 tot 18 uur, op zaterdag van 9 tot 16.30 uur.

Volledig scherm Noyez Snacks beschikt over een magazijn met 1.500 paletten droge voeding. © Maxime Petit

