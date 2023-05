Wildparkeren op parking naast stadhuis van Wervik loopt de spuigaten uit

Te herspelen wedstrijd Jespo Ko­men-Waas­ten-SK Zillebeke verloopt vlekkeloos

In derde provinciale B won Jespo Komen-Waasten donderdagavond de te herspelen wedstrijd tegen SK Zillebeke met 3-2. De wedstrijd verliep zonder problemen. Voetbal Vlaanderen liet niets aan het toeval over en duidde met Philippe De Vlaminck een zeer ervaren ref aan. Hij leidt wedstrijden in eerste provinciale.