Wijndomein Ravenstein valt internationaal in de prijzen

500 dartsspe­lers nemen het tegen elkaar op in eerste Open Menen Dartstoer­nooi

Een 500-tal dartsspelers namen het zaterdag in de Witte Koe tegen elkaar op in het eerste Open Menen dartstoernooi. Ze deden dat op een zestigtal banen, en met een prijzenpot van 5000 euro als inzet, niet mis voor een eerste event. Wel liepen de wachttijden door het hoge aantal deelnemers wat op. De finale werd pas rond 2 uur ‘s nachts gespeeld. “Daarom denken we er volgend jaar een tweedaagse van te maken”, zegt Yves Cooreman.