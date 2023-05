Wijndomein Ravenstein heeft nu ook een camperpunt: “Het lijkt hier wel of we aan de Moezel vertoeven maar dan met nóg betere wijn”

Gewezen brandweer­man William Duquesne is overleden, vriend van velen en destijds dirigent van de brandweer­fan­fa­re

In het AZ Delta in Rumbeke is gewezen brandweerman William Duquesne (65) uit Wervik overleden. Hij was ere-sergeant destijds de dirigent van de brandweerfanfare. William speelde bij volleybalclub Virovios Wervik, lang geleden in de stadszaal Oosthove. Hij werkte jarenlang bij wat nu Fluvius is.