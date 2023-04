Wervikanen welkom tijdens eerste zeepkistenrace over de grens

Jonge bestuurder krijgt celstraf en rijverbod na ongeval met vluchtmis­drijf in Marke: “Hij liet mijn broer dood achter”

Een achttienjarige jongeman zonder rijbewijs ging in 2021 over kop met een auto aan het tankstation van Shell, langs de E17 in Marke. Zijn vriend Kamel (26) op de passagiersstoel overleefde het niet. Zelf vluchtte hij weg. De bestuurder werd vrijdag veroordeeld, en de nabestaanden van Kamel kwamen voor het eerst oog in oog te staan met de jonge chauffeur...