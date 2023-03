Wervik wil meer lokale verenigingen in folkloristische Tabaksstoet op Hemelvaart

Inbreker vlucht in ware ‘James Bond’-stijl uit gerechtsge­bouw, maar kan gevat worden na... nieuwe inbraak

Coup de théâtre zaterdag in het gerechtsgebouw van Ieper. Een inbreker nam er in de benen tijdens zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter. De 46-jarige man sprong van de tweede verdieping naar beneden, maar kon een uur later al opnieuw gevat worden. Belangrijk detail: het was niet de eerste keer dat de verdachte het hazenpad koos.