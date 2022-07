Werkstraf en boete voor stalking ex-vriendin: “Maar nu vaste job en nieuwe vriendin.”

Na een relatie van 7 jaar, waarvan 3 jaar als gehuwd stel, liep de relatie van Jens M. en zijn partner op de klippen. Daarna startten bedreigingen, scheldpartijen en belaging. “De voorbije 2 jaar waren een hel. En het blijft maar duren. Hij is een groot gevaar. Ik vrees dat ik het binnenkort niet meer zal kunnen navertellen”, aldus het slachtoffer in de zomer van 2020. Ook toen stond Jens M., die toen in Wervik woonde, terecht voor belaging. Dat resulteerde toen in een effectieve celstraf van 15 maanden. Maar dat betekende niet dat M. zijn gedrag veranderde. Volgens de openbare aanklager vernielde hij in de zomer van 2021 haar auto met een hamer en bleef hij haar opbellen, bedreigen, e-mails en berichtjes sturen en op onverwachte tijdstippen en plaatsen opduiken. “Maar nu heeft hij een vaste job en een nieuwe vriendin”, klonk het bij zijn verdediging, die aandrong op een werkstraf omdat hij door vorige veroordelingen niet meer op een voorwaardelijke straf kan rekenen. De rechter ging daar op in. Als hij de werkstraf niet of niet correct uitvoert, volgt toch een effectieve celstraf van 10 maanden.