WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Wervik

Weekend van het Volkscafé in vier locaties

Zaterdag en zondag is er opnieuw het Weekend van het Volkscafé. In Wervik en Kruiseke nemen vier cafés deel. In bistro Kapittel in de Ooievaarsstraat is zaterdagavond vanaf acht uur Veuleubuz van de partij. Het gaat om een Frans collectief dat zorgt voor vrolijke muziek.