WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Wervik

Iepers jazzhoop in bange dagen The Pink Band speelt funksongs in ’t Groenhuis: “Een locatie die muziek uitademt”

Jazz en Ieper, vreemd, maar het is niet altijd een match. Carl Grimmelprez (55), die wel eens de ‘mister jazz van Ieper’ wordt genoemd, wil daar samen met horecauitbater Dieter Valentin (40) verandering in brengen. “Waarom zou ’t Groenhuis de bakermat van de Ieperse jazz niet kunnen worden?” Nu zaterdag is The Pink Band er alvast te gast.